Байден трижды за 2021 год отклонял пакет санкций против России из-за их «мягкости»

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден три раза отклонял предложенный пакет санкций против России в течение 2021 года. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.

Как уточнило издание, по мнению американского лидера, предложенные рестрикции были недостаточно жесткими.

При этом собеседник газеты отказался раскрыть детали дискуссий в администрации президента по поводу России. Однако источник подчеркнул, что Байден не настаивал на карательном характере санкций, которые могут навредить россиянам. Президент США лишь хотел убедиться в том, что рестрикции повлияют на линию поведения Москвы.

Ранее журналисты американского издания Washington Post проанализировали санкции Министра финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен и пришли к выводу, что они не так уж эффективны. Согласно расчетам авторов статьи, лидером по количеству санкций стала администрация Дональда Трампа. В период с 2016 по 2020 год в «черный список» попали 3800 физических и юридических лиц, а также стран. По состоянию на октябрь 2021, США вводил рестрикции 9421 раз. Также журналисты привели примеры низкой эффективности санкций. В частности, они указали на то, что Вашингтон уже выдает разрешение на сотрудничество с теми организациями, который попали в «черный список».