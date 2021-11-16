В Минздраве сообщили, что у переболевших COVID-19 после прививки QR-код будет действовать полгода

Минздрав сообщил, что у переболевших COVID-19 после прививки QR-код будет действовать полгода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения России сообщило, что у переболевших коронавирусной инфекцией после прививки QR-код будет действовать полгода. Об этом следует из приказа ведомства, утверждающего форму сертификата о вакцинации.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, если человек и сделал прививку, и переболел коронавирусом, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления события». При этом уточняется, что после прививки QR-код действует год, после болезни — полгода.

Напомним, Минцифры РФ считает, что добавление фотографии в сертификат о вакцинации от коронавируса поможет сократить очереди в общественных местах, где скоро начнут требовать QR-коды на обязательной основе. При наличии фотографии проверяющим не придется сверять данные документа с паспортами гражданина. Снимок могут взять из Единой биометрической системы (ЕБС). Гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов назвал дополнение QR-кодов фотографиями россиян позитивной идеей. Как он отметил, опыт других стран показывает, что «крайне утомительно» постоянно предъявлять смартфон и паспорт.