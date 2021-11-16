Умер Хит Фриман, звезда сериала «Кости» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 41 года умер американский актер, звезда сериала «Кости» Хит Фриман. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на его менеджера Джо С. Монтифьоре.

Он подчеркнул, что Фриман был блестящим человеком с сильным характером. Хит был преданным семьянином и другом, а также испытывал «необычайный интерес» к жизни, добавил Монтифьоре. По словам менеджера актера, Фриман гордился последней работой в кино и имел обширные карьерные планы.

Причина смерти артиста не уточняется. Фриман скончался в своем доме в Остине.

Наибольшую популярность Хиту Фриману принесла роль серийного убийцы в сериале «Кости».

Ранее умер Джеймс Майкл Тайлер - американский актер, наиболее известный зрителям по роли Гантера, менеджера кофейни из сериала «Друзья» (Friends, 1994-2004). Он скончался на 60-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Его персонаж в культовом сериале был менеджером «Центральной кофейни», где постоянно собираются главные герои. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь, пишет TMZ со ссылкой на представителя актера. Речь идет о раке, с которым Тайлер боролся на протяжении последних четырех лет.