РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" к концу 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V» к концу 2021 года. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы поддерживаем диалог с ВОЗ. За этот процесс отвечает Министерство здравоохранения. Мы ожидаем одобрения [вакцины "Спутник V"] к концу года», - сказал глава фонда в эфире «Bloomberg TV».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дмитриев выразил надежду, что взаимное признание российских и иностранных вакцин от коронавирусной инфекции произойдет в текущем году. По его мнению, процесс взаимного признания препаратов связан с пониманием стран того, что нельзя действовать только в интересах больших фармацевтических компаний, пытающихся ограничить применение других вакцин.