РФПИ надеется на взаимное признание российских и зарубежных вакцин в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взаимное признание российских и иностранных вакцин от коронавирусной инфекции произойдет в 2021 году, считает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, взаимопризнание вакцин – это вопрос этого года», – заявил глава РФПИ в ходе выступления на онлайн-марафоне российского общества «Знание».

По мнению Дмитриева, процесс взаимного признания вакцин связан с пониманием стран того, что нельзя действовать только в интересах больших фармацевтических компаний, пытающихся ограничить применение других препаратов от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал зарубежных партнеров в ближайшее время договориться о правилах взаимного признания вакцин для заграничных поездок.

Ранее в МИД России сказали, что надеются на взаимное признание РФ и Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, Россия обсуждает возможное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса с Великобританией.