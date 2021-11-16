Лукашенко о намерении Польши закрыть границы: «Ради Бога. Если больше заниматься нечем, мы не возражаем»

Лукашенко заявил, что не возражает против постройки Польшей стены на границе с Белоруссией. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко 16 ноября на совещании об обстановке на государственной границе высказался о намерении Польши отгородиться от Белоруссии пятиметровой стеной, сообщает БЕЛТА.

«Угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем», - сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что его удивляет реакция на ситуацию с мигрантами польских политиков и чиновников Европейского союза.

«Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия», - сказал Лукашенко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что до конца первого полугодия 2022 года Польша намерена построить на границе с Белоруссией стену длиной 180 км, высотой 5,5 м, оснащенную современными датчиками и камерами.