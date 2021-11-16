В России переболевшие и привитые в течение полугода могут не соблюдать самоизоляцию после контакта с заболевшими

Те, кто привился от ковида или переболел менее полугода назад, могут не уходить на самоизоляцию после контактов с больными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новые правила по соблюдению самоизоляции для тех, кто контактировал с больными COVID-19, вступают в силу в Российской Федерации 17 ноября. С этого дня самоизоляция не требуется для тех, кто не более полугода назад уже переболел ковидом и для те, кто прошел полный курс вакцинации.

Новые нормы прописаны в постановлении главного санитарного врача РФ, пишет ТАСС.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», - говорится в постановлении.

В документе есть еще одно изменение – брать тесты на ковид у тех, кто общался с инфицированными, следует на 10-12 день после того, как произошел последний контакт.

Кроме того, проводить исследование на ковид у контактировавших с больными следует на 10-12 день после последнего контакта.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила, что уровень заболеваемости ковидом в России снизился впервые за два месяца. Попова связала это с прошедшими нерабочими днями.