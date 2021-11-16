Макрон и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе, а также для предотвращения дальнейшего роста напряженности по энергетическим вопросам. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, где уточнили, что разговор состоялся в понедельник, 15 ноября.

Как сообщили в Елисейском дворце, в ходе разговора французский лидер выразил глубокую обеспокоенность «бесчеловечной инструментализацией миграционных потоков, организованных Белоруссией на границе с Польшей», призвав президента России использовать свое влияние на Минск для того, чтобы положить конец этому гуманитарному кризису.

«Лидеры двух стран договорились работать вместе, чтобы снизить уровень миграционного кризиса, предотвратить рост напряженности по энергетическим вопросам и позволить верховному комиссару ООН по делам беженцев участвовать в оказании гуманитарной помощи», - говорится в коммюнике.

Напомним, ранее МИД Франции заявил об отсутствии доказательств причастности России к миграционному кризису на границе Белоруссии.