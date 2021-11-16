Роспотребнадзор продлил санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 до 2024 года

Санитарно-эпидемиологические правила профилактики ковида в России продлили на два года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики ковида в Российской Федерации продлили до 2024 года. Это изменение зафиксировано в постановлении главного санитарного врача, которое вступает в силу 17 ноября 2021 года. Ранее сроком окончания действия этих правил был назван 2022 год.

«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», - говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

К приоритету первого уровня при определении необходимости лабораторных исследований на COVID-19 теперь относятся и люди с предварительным диагнозом «грипп» или «ОРВИ», говорится в документе.

Ранее сообщалось, что с 17 ноября в России вводятся новые правила в отношении самоизоляции для привитых и переболевших ковидом. С этого дня для тех, кто не более полугода назад уже переболел ковидом и для тех, кто прошел полный курс вакцинации, не требуется самоизояция после контакта с больными ковидом.