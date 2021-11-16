Правительство не планирует отменять строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург отменять не планируется, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время форума «Транспортная неделя».

«Мы дорогу не откладываем совсем, но разделяем на этапы и делаем сейчас то, что является первоочередным», – заявил вице-премьер.

По его словам, все ресурсы пока задействованы на строительстве железной дороги на Восточном полигоне.

Как писал сайт kp.ru, ранее в российском правительстве задумались об отмене строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По ранее озвученным планам, первые поезда должны были пойти между двумя столицами в конце 2026 году.

Напомним, работы по строительству железнодорожной высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург могут начаться уже в 2022 году.

Сообщалось, что проект высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург хотят положить под сукно.