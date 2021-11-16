Лавров назвал лицемерными обвинения США в препятствовании Россией мирному исследованию космоса Фото: REUTERS

Обвинения Соединенных Штатов в том, что Россия якобы создает риски для мирного освоения космоса лицемерны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Заявлять, что Россия создает риски для мирного использования космического пространства – это лицемерие. Факты? США призывают разработать универсальные нормы для освоения космического пространства, но игнорируют инициативу РФ и Китая о предотвращении гонки вооружений в космосе», – сказал дипломат на брифинге.

Лавров отметил, что Вашингтон сам активно развивает гонку вооружений, для чего испытывает боевые средства на орбите Земли. Россия, подчеркнул глава МИД РФ, предпочитает, чтобы США обсуждали все проблемы за столом переговоров, а не бросались голосовными обвинениями.

Как писал сайт kp.ru, ранее госдепартамент США обвинил Россию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия, которые якобы могли угрожать безопасности МКС.