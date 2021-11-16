Nord Stream 2 AG учредит «дочку», чтобы сертифицировать «Северный поток — 2»

Nord Stream 2 AG учредит «дочку» для сертификации «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Компания Nord Stream 2 AG создаст «дочку» в Германии, чтобы сертифицировать трубопровод «Северный поток — 2».

- Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

При этом в Nord Stream 2 AG отказались разглашать детали и сроки сертификации.

Ранее Германия приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, накануне регулятор ФРГ подтвердил, что «Нафтогаз» допустили к сертификации «Северного потока - 2», а сегодня, 16 ноября, высший административный суд в немецком городе Грайфсвальд рассмотрит жалобу некоммерческой организации по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию газопровода. Ранее руководитель организации Саша Мюллер-Креннер заявил о необходимости остановить сертификацию трубопровода, указав на «игнорирование» немецкими властями позиции Польши.