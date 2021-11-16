В США заявили, что при испытаниях в космосе Россия якобы сбила советский спутник

Космическое командование США утверждает, что Россия во время испытаний якобы сбила советский спутник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космическое командование США утверждает, что во время предполагаемых испытаний противоспутникового оружия Россия якобы сбила советский орбитальный аппарат, запущенный в 1982 году.

«Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте космического командования США.

Отмечается, что обломки «сбитого» спутника представляют угрозу для американских космических аппаратов, которым придется маневрировать, чтобы с ними не столкнуться, а российские противоспутниковые системы усложняют полеты в космос.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор NASA Билл Нельсон заявил, что в результате испытания был поражен некий спутник, в результате образовался космический мусор, который может представлять опасность для МКС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России ответными мерами. По его словам, Вашингтон «вместе с союзниками и партнерами будет работать для поиска реакции на этот безответственный акт».