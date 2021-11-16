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В мире16 ноября 2021 2:59

В США заявили, что при испытаниях в космосе Россия якобы сбила советский спутник

С таким утверждением выступило американское космическое командование
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Космическое командование США утверждает, что Россия во время испытаний якобы сбила советский спутник

Космическое командование США утверждает, что Россия во время испытаний якобы сбила советский спутник

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космическое командование США утверждает, что во время предполагаемых испытаний противоспутникового оружия Россия якобы сбила советский орбитальный аппарат, запущенный в 1982 году.

«Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте космического командования США.

Отмечается, что обломки «сбитого» спутника представляют угрозу для американских космических аппаратов, которым придется маневрировать, чтобы с ними не столкнуться, а российские противоспутниковые системы усложняют полеты в космос.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор NASA Билл Нельсон заявил, что в результате испытания был поражен некий спутник, в результате образовался космический мусор, который может представлять опасность для МКС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России ответными мерами. По его словам, Вашингтон «вместе с союзниками и партнерами будет работать для поиска реакции на этот безответственный акт».