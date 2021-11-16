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В мире16 ноября 2021 11:53

Байден отказался поддерживать независимость Тайваня на переговорах с Си Цзиньпином

Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон не будут создавать против Пекина военно-политический блок
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Байден отказался поддерживать независимость Тайваня на переговорах с Си Цзиньпином

Байден отказался поддерживать независимость Тайваня на переговорах с Си Цзиньпином

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе онлайн встречи с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не поддерживают независимость Китайской республики (Тайваня).

«Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики «одного Китая», [американская сторона] не поддерживает независимость Тайваня», - заявил американский лидер, выразив надежду на сохранение стабильности и мира в регионе Тайваньского пролива.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что Вашингтон не будут создавать против Пекина военно-политический блок или вступать с Китаем в вооруженный конфликт.

Как писал сайт kp.ru, встреча двух лидеров шла больше трех часов. Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности США и Китая перед миром и перед людьми, предложив установить «сообразующиеся со здравым смыслом ограничения».