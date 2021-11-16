Американские налитики считают, что «Северный поток – 2» может быть запущен к концу отопительного сезона Фото: REUTERS

Трубопровод «Северный поток – 2» может быть введен в эксплуатацию к концу отопительного сезона, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«В целом сертификация идет довольно медленно – скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», – рассказал аналитик ТАСС.

По мнению Маринченко, приостановка сертификации компании-оператора трубопровода – Nord Stream 2 AG – связано не с политическими вопросами, а процедурными. Германия заинтересована в этом проекте и последовательно его поддерживает, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, Германия приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2». Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Оператор решил создать дочернюю компанию в Германии для немецкой части трубы, и регулятор продолжит процесс сертификации после завершения ее создания.