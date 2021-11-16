Минтруд утвердил производственный календарь 2022 года

Утвержден производственный календарь 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство труда и социальной защиты России утвердило производственный календарь 2022 года. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Новогодние каникулы россиян продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В феврале нерабочим будет 23-е число. В марте россияне будут отдыхать с 6 по 8 число.

Также россияне будут отдыхать в период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Кроме того, длинные выходные ожидаются в июне — с 11 по 13 число. Также нерабочими днями были утверждены 4, 5 и 6 ноября.

Ранее Минтруд разработал проект, который облегчит назначение федеральных и региональных мер социальной поддержки. Все выплаты россияне смогут оформлять онлайн по принципу одного окна. В оформлении выплат поможет портал "Госуслуги", говорится в сообщении Минтруда в понедельник, 15 ноября. Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на портале до 2024 года. При этом, как отмечают в Минтруда, органы власти больше не смогут требовать от граждан предоставить дополнительные документы и справки. Перечень документов, сведения в составе которых невозможно получить в порядке межведомственного электронного взаимодействия, будет определен Минтрудом.