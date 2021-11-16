Совбез Армении обратился к России с просьбой защитить суверенитет страны

Ереван надеется, что Москва окажет достаточную военную помощь Армении Фото: REUTERS

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обратился к российскому руководству с призывом защитить суверенную территорию республики. Такое заявление он сделал в связи с волнениями на армяно-азербайджанской границе.

В эфире Общественного телеканала Армен Григорян сообщил, что на суверенную территорию Армении было совершено нападение. В связи с этим в республике просят от России помощи.

"Согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение, - сказал Григорян.

По его словам, если переговоры между Арменией и Азербайджаном зайдут в тупик, Ереван будет надеяться на военную поддержку России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в минувшие воскресенье, 14 ноября, Министерство обороны Армении сначала сообщало о перестрелке на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а позже о попытках войск Азербайджана продвинуть позиции. Однако вечером ведомство заявило, что перестрелка прекращена, а ситуация относительно стабилизировалась.