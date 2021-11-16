В Великобритании нашли россиянку, пропавшую 30 лет назад

Россиянку, пропавшую 30 лет назад в Иркутске, нашли в Великобритании. Фото: Interpol

ГУ МВД по Иркутской области сообщила, что в Великобритании была найдена гражданка России, пропавшая в Иркутске 30 лет назад.

В марте 2016 года в российскую полицию обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что ее дочь пропала после ссоры с ней в 1992 году. Женщина решила отыскать дочь только спустя 25 лет после пропажи.

Сотрудники Интерпола из Иркутска отправили соответствующие запросы в различные страны мира.

- Коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании, — говорится в сообщении регионального МВД.

Также отмечается, что россиянка здорова, имеет семью и английское гражданство.

Ранее Интерпол выдал ордер на арест двух россиян и одного португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году, Как сообщало ливанское национальное агентство NNA, «красные уведомления» выданы на имеющих российское гражданство владельца и капитана судна Rhosu, на борту которого находилась селитра в порту Бейрута, а также бизнесмена из Португалии, осуществлявшего оценку склада в ливанском порту в 2014 году. Имена объявленных в розыск не назывались, но ранее сообщалось, что судно принадлежало Игорю Гречушкину, а его капитаном был Борис Прокошев.