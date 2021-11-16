Белорусский Госпогранкомитет инициирует расследование применения Польшей спецсредств против мигрантов

Белорусский Госпогранкомитет инициирует расследование по факту применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов, пытавшихся прорваться через границу. Фото: REUTERS

Госпогранкомитет Беларуси намерен инициировать расследование инцидента 16 ноября с применением польскими силовиками против мигрантов спецсредств и боеприпасов. Кроме того, в ведомстве расценивают это как действия польских пограничников против лиц, находящихся на территории другой страны.

«Применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента», - заявили в Госпогранкомитете.

В ведомстве объяснили, почему белорусские пограничники не помешали мигрантам атаковать забор.

«Фактически забор находится на польской территории, потому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему», - уточняет пресс-служба ГПК.

Пограничный комитет Белоруссии заявляет об угрозе жизни мигрантов из-за действий польских силовиков.

«Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это ещё больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в т.ч. и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи сразу нескольких водомётов и применила светошумовые гранаты. Причём, ледяная вода и разъедающий глаза газ попал на всех, кто находился на подступах границе, в т.ч. на женщин и детей. Находиться в мокрой одежде при ноябрьских температурах, близких к нулю, и без того замерзающим и измотанным людям - это реальная угроза их жизни», - так описывают ситуацию в Госпогранкомитете.

Подробнее о том, что происходило 16 ноября на белорусско-польской границе, читайте здесь на kp.ru.