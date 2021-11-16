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В мире16 ноября 2021 13:09

Белорусский Госпогранкомитет инициирует расследование применения Польшей спецсредств против мигрантов

Применение спецсредств и боеприпасов против мигрантов белорусская сторона расценивает как действия против лиц на территории другой страны
Мария ПАВЛОВА
Белорусский Госпогранкомитет инициирует расследование по факту применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов, пытавшихся прорваться через границу.

Белорусский Госпогранкомитет инициирует расследование по факту применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов, пытавшихся прорваться через границу.

Фото: REUTERS

Госпогранкомитет Беларуси намерен инициировать расследование инцидента 16 ноября с применением польскими силовиками против мигрантов спецсредств и боеприпасов. Кроме того, в ведомстве расценивают это как действия польских пограничников против лиц, находящихся на территории другой страны.

«Применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента», - заявили в Госпогранкомитете.

В ведомстве объяснили, почему белорусские пограничники не помешали мигрантам атаковать забор.

«Фактически забор находится на польской территории, потому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему», - уточняет пресс-служба ГПК.

Пограничный комитет Белоруссии заявляет об угрозе жизни мигрантов из-за действий польских силовиков.

«Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это ещё больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в т.ч. и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи сразу нескольких водомётов и применила светошумовые гранаты. Причём, ледяная вода и разъедающий глаза газ попал на всех, кто находился на подступах границе, в т.ч. на женщин и детей. Находиться в мокрой одежде при ноябрьских температурах, близких к нулю, и без того замерзающим и измотанным людям - это реальная угроза их жизни», - так описывают ситуацию в Госпогранкомитете.

Подробнее о том, что происходило 16 ноября на белорусско-польской границе, читайте здесь на kp.ru.