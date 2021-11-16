Минтранс сообщил, что требования о QR-кодах затронут летающие в России зарубежные авиакомпании

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов сообщил, что закон о QR-кодах на транспорте будет распространяться не только на российские компании. Также его придется соблюдать иностранным аваперевозчикам.

Как отметил Богданов в ходе "Транспортной недели" во вторник, 16 ноября, требования о продаже авиабилетов и допуске на борт по QR-кодам будут распространяться на зарубежные компании.

"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом", - заявил Богданов.

Сам же закон о QR-кодах в Минтрансе планируют принять уже в 2021 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России QR-код для переболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации будет действовать полгода после выздоровления. Об этом говорится в приказе Минздрава о новой форме сертификата вакцинации. После вакцинации электронный пропуск выдают на целый год.