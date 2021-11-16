Следственный комитет Белоруссии всю ночь будет работать на месте столкновения мигрантов с польскими силовиками

Белорусский Следственный комитет начал проверку после применения против мигрантов, которые пытались прорваться на территорию Польши, спецсредств. Фото: REUTERS

Белорусский Следственный комитет начал работу на месте столкновения мигрантов с польскими силовиками, которое произошло 16 ноября на пограничном пункте пропуска Брузги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственный комитет проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги», - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что среди пострадавших от применения спецсредств польскими пограничниками есть женщины и дети.

«В момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством, пострадавшие находились, в том числе, на территории Республики Беларусь», - отметили в Следственном комитете.

В Брузги прибыли более десятка сотрудников Следственного комитета, туда же доставили передвижную криминалистическую лабораторию. В ведомстве заявили о готовности работать на месте инцидента в течение ночи.

«На месте работает следственно-оперативная группа, задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства. Работа продолжится и в ночные часы с использованием осветительного оборудования. Начат осмотр места происшествия на территории Республики Беларусь, проводится работа с пострадавшими», - сказано в сообщении.

Ранее на kp.by сообщалось, что Госпогранкомитет Белоруссии инициировал расследование применения Польшей спецсредств против мигрантов, которые пытались прорваться через границу 16 ноября.