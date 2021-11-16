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В мире16 ноября 2021 14:57

Следственный комитет Белоруссии всю ночь будет работать на месте столкновения мигрантов с польскими силовиками

Ведомство проводит проверку по факту применения спецсредств в отношении безоружных людей
Мария ПАВЛОВА
Белорусский Следственный комитет начал проверку после применения против мигрантов, которые пытались прорваться на территорию Польши, спецсредств.

Белорусский Следственный комитет начал проверку после применения против мигрантов, которые пытались прорваться на территорию Польши, спецсредств.

Фото: REUTERS

Белорусский Следственный комитет начал работу на месте столкновения мигрантов с польскими силовиками, которое произошло 16 ноября на пограничном пункте пропуска Брузги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственный комитет проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги», - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что среди пострадавших от применения спецсредств польскими пограничниками есть женщины и дети.

«В момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством, пострадавшие находились, в том числе, на территории Республики Беларусь», - отметили в Следственном комитете.

В Брузги прибыли более десятка сотрудников Следственного комитета, туда же доставили передвижную криминалистическую лабораторию. В ведомстве заявили о готовности работать на месте инцидента в течение ночи.

«На месте работает следственно-оперативная группа, задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства. Работа продолжится и в ночные часы с использованием осветительного оборудования. Начат осмотр места происшествия на территории Республики Беларусь, проводится работа с пострадавшими», - сказано в сообщении.

Ранее на kp.by сообщалось, что Госпогранкомитет Белоруссии инициировал расследование применения Польшей спецсредств против мигрантов, которые пытались прорваться через границу 16 ноября.