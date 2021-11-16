Минобороны Белоруссии не видит необходимости в размещении российских военных баз в стране Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Белоруссия не намерена размещать в стране российские военные базы, поскольку в этом нет необходимости, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

«А зачем они нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Белоруссии и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно», – объяснил глава белорусского Минобороны в интервью телеканалу Al Jazzera.

Хренин отметил, что в случае необходимости Минск может обратиться за военной помощью к России – она «совсем рядышком». По его словам, союзники имеют другую систему взаимодействия, когда солдаты готовятся на базе учебно-боевых центров, а также ведется совместное дежурство.

«Если понадобится, то тут будет хоть вся российская армия. Потому что мы не хотим войны, каких-то проблем, но и за свою землю мы будем стоять намертво и никому не позволим нам диктовать или разговаривать с позиции силы с нами», – заявил министр обороны Белоруссии.

Хренин не исключил, что Минск может запросить у Москвы несколько российских дивизионов ракетных комплексов «Искандер», которые прибудут «выполнять задачи».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заинтересован в российских оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер». По его словам, Минску нужно несколько дивизионов этого вооружения.