На Украине потребовали возбудить против Зеленского дело о госизмене Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко, возглавляющий «Радикальную партию» Украины, написал подал заявление на президента страны Владимира Зеленского. Экс-парламентарий требует возбудить в отношении главы государства уголовное дело о государственной измене.

«Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство в отношении Зеленского за государственную измену, коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями. Антиукраинская политика Зеленского привела к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен ответить за это преступление», – сообщил Ляшко в своем Facebook.

Как считает лидер «Радикальной партии», импортируя электроэнергию, руководство Украины «подрывает национальные экономические и энергетические интересы» страны. По его мнению, республика в результате этой политики лишилась миллиардов долларов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Украина обратилась за аварийной помощью к Словакии в связи с дефицитом в энергосистеме, возникшим из-за аварийного отключения двух блоков Бурштынской тепловой электростанции.

Напомним, на прошлой неделе порядка 60% государственных теплоэлектростанций приостановили работу в связи с дефицитом угля.