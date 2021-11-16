Минобороны Армении: 12 военнослужащих попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном

В плен попали семь контрактников и пять призывников Фото: REUTERS

Минобороны Армении заявило, что 12 военнослужащих страны попали в плен в результате боевых действий, которые идут между вооруженными силами Армении и Азербайджана на границе государств.

По сообщению ведомства, интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе не снизилась. Армения отвечает на атаки Азербайджана, который "имеет большие потери личного состава".

"Около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя. У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются. В плен попали 12 военнослужащих ВС Армении - семь контрактников, пять призывников", - сообщает Минобороны Армении.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами Министерств обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. В ходе бесед Шойгу призвал стороны не провоцировать эскалацию обстановки.