Пентагон выразил обеспокоенность из-за рекордной инфляции в США

Годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 31 год Фото: REUTERS

Финансовый инспектор Пентагона Майк Маккорд заявил, что рекордная инфляция в США вызывает у руководства ведомства обеспокоенность. В 2021 году она достигла максимального значения почти за 31 год.

Как писал портал DefenseOne со ссылкой на бывших и действующих сотрудников оборонного ведомства, из-за инфляции руководство Пентагона может быть вынуждено поднять зарплаты и закупать вооружение по повышенным ценам, что ударит по бюджету ведомства. Маккорд прокомментировал это заявление.

"Это, безусловно, вызывает у нас беспокойство прямо сейчас, но... в этом есть и некоторая доля спекуляции", - заявил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минобороны России назвали лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, которые обвиняют Россию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших "разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства".