Шесть стран НАТО вошли в десятку крупнейших получателей секретного экспорта из России

Крупнейшим покупателем российского секретного экспорта по прежнему остается Алжир Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу шесть стран, входящих в блок НАТО, в 2021 году оказались в десятке крупнейших получателей товаров из России, которые проходят по коду SSSS, следует из открытых данных Федеральной таможенной службы России.

SSSS – это так называемый "секретный экспорт". В эту категорию входит оружие, боеприпасы, танки, бронетехника, военные корабли, летательные аппараты и некоторые химические соединения.

По данным таможенной службы, главным покупателем российской "SSSS-продукции" с января по сентябрь стали Алжир (945 млн долларов), США (841 млн) и Чехия (747 млн). Последние две страны входят в Североатлантический Альянс.

Кстати, алжирцы лидируют уже не первый год. По итогам 2020 года они также стали первыми, закупив в России несколько десятков истребителей МиГ-29М/М2 и Су-30 почти на 2 млрд долларов. Первая партия военных самолетов прибыла в Алжир в разобранном виде в октябре прошлого года.

В пятерку крупнейших получателей также вошли Китай и Индия. В эти страны поставлено "SSSS-продукции" на 645 млн долларов и 608 млн долларов, соответственно. ОАЭ заняли шестое место с показателем 596 млн долларов.

С седьмого по десятое место разместились еще четыре страны, входящие в НАТО. Это Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн, в Чехию — с 102 млн до 706 млн, в Германию — с 173 млн до 302 млн, в Нидерланды — с 53 млн до 222 млн.

Как ранее писал сайт kp.ru, экспорт продукции, зашифрованной в таможенной статистике кодом SSSS, в 2020 году уменьшился на 15,6% - с 13,6 до 11,48 млрд. долларов.