Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

В новый список включены отдельные части следующих регионов:

Республика Алтай,

Республика Бурятия,

Республика Карелия,

Республика Коми,

Республика Тыва,

Забайкальского края,

Красноярского края,

Хабаровского края,

Пермского края,

Приморского края,

Амурской области,

Архангельской области,

Иркутской области,

Сахалинской,

Томской области,

Тюменской области,

Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, в перечень полностью вошли:

Якутия,

Магаданская область,

Мурманская область,

Ненецкий АО,

Чукотский АО,

Ямало-Ненецкий АО,

Камчатский край.

Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, обновленный список необходим для выплаты компенсаций и предоставления государственных гарантий проживающим на этих территориях людям.

«Новый вариант более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны. С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации», – сказано в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин с 2022 года отменяет указ от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера.