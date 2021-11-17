Ученые назвали напитки, которые снижают риск инсульта и деменции

Люди, потребляющие кофе, реже страдают деменцией Фото: REUTERS

Китайские исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета выявили взаимосвязь между потреблением напитков, содержащих кофеин с риском инсульта и деменции. Результаты работы ученых опубликовали в журнале PLOS Medicine.

На основании изучений данных о 365 682 человек из британского биобанка UK Biobank в возрасте от 50 до 74 лет к 2006-2010 годам, они ученые к выводу, что люди, выпивающие несколько чашек кофе и чая в день значительно реже страдают слабоумием и переживают инсульты.

Как следует из представленных данных, все участники в начале наблюдений были в целом здоровы, но затем 10 053 человека перенесли минимум один инсульт, а у 5079 развилось старческое слабоумие.

При этом люди, ежедневно употребление 2-3 чашки кофе и 2-3 чашки чая в день страдали от инсульта на 32% реже, а от деменции – на 28%. В случае со старческим слабоумием наилучшие показатели были у любителей кофе, особенно латте.

"Наши результаты показали, что умеренное потребление кофе и чая по отдельности или в комбинации связано с более низким риском инсульта и деменции", — утверждают ученые.

Они уточнили, что речь идет именно о статистических данных. Причинно-следственные связи в исследовании не рассматривались.