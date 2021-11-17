Азербайджан и Армения рассказали о потерях в ходе военных столкновений

D вооруженных силах Азербайджана погибли семь бойцов, еще десять ранены Фото: REUTERS

Армения и Азербайджан понесли потери в ходе военных столкновений на границе. Об этом сообщают министерства обороны этих государств.

Минобороны Армении проинформировало, что нет никакой связи с 24 военнослужащими. Ведутся их поиски.

"С армянской стороны один убитый, 13 пленных военнослужащих. В ходе боевых действий была потеряна связь с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна, - говорится в заявлении ведомства. - Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Два боевых опорных пункта перешли под контроль противника".

По данным Министерства обороны Азербайджана, в вооруженных силах страны погибли семь бойцов, еще десять ранены.

"В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами Министерств обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. В ходе бесед Шойгу призвал стороны не провоцировать эскалацию обстановки.