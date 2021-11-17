В России выявлено 36 626 случаев заражения коронавирусом 17 ноября 2021 года

Лидером по заболеваемости стала Москва Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 36 626 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 182 538 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболело 2966 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2793 случая. Тройку замыкает Самарская область с 1785 случаями.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1247 летальных исходов. Еще 36 388 человек выписали из больниц. Общее число выздоровевших составило 7 882 836 человек, умерших – 259 084.

Как ранее писал сайт kp.ru, сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники "Алодерм" Николай Талов заявил, что одним из наиболее ярких и опасных последствий коронавируса являются тромбозы, которые грозят привести к летальному исходу. По мнению специалиста, тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом, например, атеросклероз или сахарный диабет.