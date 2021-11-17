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Здоровье17 ноября 2021 8:32

В России выявлено 36 626 случаев заражения коронавирусом 17 ноября 2021 года

Еще 36 388 человек выписали из больниц
Роман КИЛЬМЯШКИН
Лидером по заболеваемости стала Москва

Лидером по заболеваемости стала Москва

Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 36 626 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 182 538 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболело 2966 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2793 случая. Тройку замыкает Самарская область с 1785 случаями.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1247 летальных исходов. Еще 36 388 человек выписали из больниц. Общее число выздоровевших составило 7 882 836 человек, умерших – 259 084.

Как ранее писал сайт kp.ru, сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники "Алодерм" Николай Талов заявил, что одним из наиболее ярких и опасных последствий коронавируса являются тромбозы, которые грозят привести к летальному исходу. По мнению специалиста, тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом, например, атеросклероз или сахарный диабет.