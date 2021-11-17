«Муз ТВ» оштрафован на миллион рублей за гей-пропаганду Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеканал «Муз ТВ» оштрафован на миллион рублей за пропаганду гомосексуализма. Соответствующее решение принял в среду, 17 ноября, Басманный суд Москвы.

Как рассказали журналистам в суде, телеканал признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Напомним, в конце октября на «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде. Предположительно, поводом для этого стал эфир с участием российского певца Филиппа Киркорова, блогера Давида Манукяна, а также тиктокером Даней Милохиным.

Как писал сайт kp.ru, в июне этого года Филипп Киркоров появился на премии «Муз-ТВ» под руку с Давидом Манукяном. Артисты приехали на мероприятие в украшенном в свадебном стиле кабриолете и в окружении мускулистых мужчин. Киркоров был в белоснежном костюме и сорочке с алой каймой. Бывший бойфренд Ольги Бузовой нарядился в черный костюм, белую рубашку и нацепил бабочку. Артисты держали в руках бордовые розы и не расставались ни на секунду.