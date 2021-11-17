Польша начнет строить стену на границе с Белоруссией 15 декабря

После начала миграционного кризиса на границе с Белоруссией Польша решила построить стену высотой 5 метров и длиной в 180 километров. Фото: REUTERS

В Польше назвали дату начала строительства стены на границе с Белоруссией. По словам сенатора Кшиштофа Мруза, возводить заграждение начнут 15 декабря 2021 года. Такое заявление Мруз, представляющий в сенате правящую партию «Право и справедливость», сделал в эфире Польского телевидения 17 ноября.

По словам сенатора, в ближайшее время польские власти должны окончательно определиться с выбором подрядчиков для строительства стены.

«Мы заканчиваем выбор подрядчиков. Физически строительство начнется 15 декабря», - сказал Мруз.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что строительство заграждения будет вестись 24 часа в сутки и завершится в первом полугодии 2022 года.

Как сообщалось на kp.ru, на границе с Белоруссией Польша предполагает построить стену высотой 5,5 метров, длиной 180 километров. Стена будет оснащена камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и другими современными средствами. Строительство заграждения обойдется Польше в $400 млн.