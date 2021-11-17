В Косово задержаны четверо россиян, случайно въехавшие в республику

Полиция Косово задержала четверых российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Косово задержала четверых россиян, которые двигались по территории непризнанной республики на арендованной в Сербии машине. Инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, в северной части автономии. Об этом сообщает российское посольство в Сербии.

В связи с отсутствием паспортов, российских туристов задержали на 48 часов для установления личностей.

"По их словам, они въехали в Косово на арендованной машине по пути в Нови-Пазар, куда направлялись для осмотра достопримечательностей, случайно, руководствуясь рекомендациями навигационного устройства", - уточнили в посольстве обстоятельства задержания.

Задержанным обеспечили питание и услуги адвоката. Кроме того, им позволили пообщаться с сотрудником канцелярии посольства России в Сербии, который оперативно отправился в Косово после получения информации об инциденте.

По информации прокуратуры в Косовска-Митровице, суд в городе Лепосавич принял решение о выдворении граждан России из Косово.

Напомним, автономный край Косово и Метохия провозгласил свою независимость в феврале 2008 года, а на сегодняшний день активно пытается вступить в международные организации, такие как Интерпол и ЮНЕСКО.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское посольство в Сербии заявило, что решения властей Косово не имеют правовой силы.