Швеция поддержала создание военно-тренировочной базы на Украине

Министр обороны Швеции поддержала создание военно-тренировочной базы на Украине Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Швеции Петер Гульквист сообщил, что ведомство поддерживает идею создания военно-тренировочной базы на Украине. Также он допустил отправку шведских военных в эту страну.

- Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины, — сказал шведский министр.

Он отметил, что сейчас все обсуждают миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, однако тема Украины всегда должна оставаться актуальной.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киев гордится тем, что стал партнером Североатлантического альянса, участвует в его военных операциях и учениях. Он отметил намерение украинской стороны продолжать сотрудничество с блоком в различных сферах. Кулеба заявил, что украинская сторона высоко ценит практическую поддержку альянса. «Сегодня мы говорили с генсеком о том, как мы можем усилить защиту Украины от России», - заявил он.