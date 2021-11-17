Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены новым конфликтом Армении и Азербайджана.

- Возобновление боевых действий на границе вчера стало поводом для серьезного беспокойство, но благодаря посредническим усилия российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности. Российская сторона и дальше будет это делать, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Москва рассчитывает на выполнение трехсторонних договоренностей, добавил Песков. Он подчеркнул, что соблюдение взятых обязательств станет гарантом не возобновления подобных инцидентов.

Напомним, Армения и Азербайджан понесли потери в ходе военных столкновений на границе. Минобороны Армении проинформировало, что нет никакой связи с 24 военнослужащими. Ведутся их поиски. По данным Министерства обороны Азербайджана, в вооруженных силах страны погибли семь бойцов, еще десять ранены.