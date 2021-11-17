В СКР раскрыли подробности уголовного дела о педофилии против депутата от КПРФ Самсонова

Артем Самсонов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело против депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ Артема Самсонова по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю раскрыла подробности уголовного дела. По версии следствия, сексуальное насилие совершено против 11-летнего ребенка.

"По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", - уточнили в Следственном комитете.

Напомним, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская объяснила "КП-Дальний восток", почему в данном случае коммунисту вменяется именно эта статья, хотя фактического насилия против девочки со стороны народного избранника не было.

Как ранее писал сайт kp.ru, силовики задержали Самсонова по пути в Уссурийск в среду, 17 ноября. Автомобиль, в котором он находился, остановили для проверки документов примерно в 13:30 по местному времени. Задержание произвели сотрудники СОБРа. Самсонова

Правоохранители проводят обыск по месту жительства подозреваемого и опрашивают свидетелей. У дома депутата также собрались представители СМИ, общественники и коллеги по Законодательному собранию Приморского края.