Госдума приняла закон, позволяющий подписывать трудовой договор онлайн

В России приняли закон, позволяющий подписывать трудовой договор онлайн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума в третьем, последнем, чтении приняла закон, позволяющий заключать трудовой договор онлайн.

Документ «закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства».

Закон позволит россиянам искать работу в другом регионе, дистанционно проходить собеседование и заключать трудовой договор онлайн.

Ранее аналитики компании «Работа.ру» выяснили, что почти половина опрошенных работодателей (48%) планируют вернуть всех удаленных сотрудников обратно в офисы после улучшения эпидемиологической ситуации. Около 14% сказали, что хотят частично вернуть работников в офисы, 19% представителей компаний планируют трудиться в гибридном формате или вообще не будут менять текущий режим работы. Специалисты отметили, что у 45% представителей бизнеса в настоящее время работают дистанционно менее 10 процентов, а в 30 процентах фирм - 10-30 процентов.