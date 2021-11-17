Путин заявил о необходимости правового регулирования вопроса геномных исследований

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин предложил ввести правовое регулирование в теме геномных исследований, так как возникают как этические, так и юридические спорные вопросы.

"Здесь, как и во всех передовых областях, где человечество пока идет неизведанным, прямо скажем, путем, немало сложных, спорных вопросов: как юридических, так и гуманитарных", - констатировал президент России на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ в среду, 17 ноября.

В частности, российский лидер заключил, что нужны дополнительные законодательные механизмы, которые будут регламентировать получение и использование генетических данных человека.

По словам главы государства, законодательство "должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции и других сферах", но в то же время четко обозначать границы допустимого.

Как ранее писал сайт kp.ru, главное следственное управление и управление правового обеспечения и международного сотрудничества подготовит поправки в законодательство России, предусматривающие обязательную геномную регистрацию иностранцев, которые получают разрешение на работу в РФ. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.