Лавров обвинил Киев в «нагнетании страшилок» про Россию с целью скрыть подрыв Минских соглашений Фото: REUTERS

Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Киев откровенно прикрывает свои действия по подрыву минских соглашений путем нагнетания «страшилок» про российскую угрозу…То, что украинская власть и лично Зеленский взяли курс на саботаж и пользуются попустительством своих покровителей в Брюсселе – это факт. Учитывая проблемы, которые есть на Украине, видим стремление властей нагнетать угрозу о возможном вторжении», – сказал дипломат на брифинге.

Лавров отметил, что единственные, кто готов выполнять Минские договоренности – это непризнанные республики Донбасса, а также Россия как участник Нормандского формата. Министры иностранных дел Франции и Германии после встречи с МИД Украины пригрозили России, расставив акценты в интересах Киева, подчеркнул глава МИД РФ. Как заявил дипломат, президент Украины Владимир Зеленский «не прочь спровоцировать инциденты», думая, что это найдет поддержку у западных партнеров.

«Просто единожды вложившись на этот русофобский проект, основанный на госперевороте, им уже как-то не очень с руки отходить на позиции правды и объективного рассмотрения того, что происходит», – добавил Лавров.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ заявил, что в случае принятия закона об основах государственной политики переходного периода на Украине будет означать выход Киева из Минских соглашений.