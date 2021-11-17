Голикова рассказала о диагностическом наборе, выявляющем предрасположенность к раку

Вице-премьер Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России разработали диагностический набор, который позволит определять предрасположенность к онкологическим заболеваниям, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 17 ноября, на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

По ее словам, повышенная вероятность заболеть раком выявляется на основе анализа мутаций в генах.

"Эта разработка позволяет определять предрасположенность к развитию онкологических заболеваний и предсказывать чувствительность опухоли к определенным химиопрепаратам", - констатировала Голикова.

Заместитель председателя правительства России уточнила, что клинические испытания диагностического набора находятся на завершающей стадии. Ожидается, что разработка позволит улучшить качество лечения пациентов с раком яичников, молочной железы и поджелудочной железы.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин предложил ввести правовое регулирование в теме геномных исследований, так как возникают как этические, так и юридические спорные вопросы.