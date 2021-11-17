Депутат Сейма сообщил, что год жизни Тихановской в Литве обошелся стране в 400 тысяч евро

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Содержание бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая с августа прошлого года находится в Литве, обошлось бюджету республики более чем в 400 тысяч евро за год. Такое заявление в среду, 17 ноября, сделал депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис, представляющий партию «Порядок и справедливость».

«Месяц содержания нам обходится в €35 тыс. Так что в год барышня обошлась уже более чем в €400 тыс.», - написал политик на своей странице в Facebook, не уточнив, откуда у него эти данные.

Как отметил Жемайтайтис, другие эмигранты, желающие получить вид на жительство в республики, хотя бы учат литовский язык, чего нельзя сказать про Тихановскую.

«Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: "Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа"», - заявил парламентарий, посчитав такую ситуацию позором для всей республики.

Депутат также предложил после такого внести изменения в Конституцию Литвы и выдвинуть Тихановскую президентом.

Напомним, ранее Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской. Минск не увидел правовых оснований для данного отказа.