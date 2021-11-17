База геномов 100 тысяч человек появится в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России создадут базу геномов 100 тысяч человек, сообщил председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий.

База данных 100 тысяч полногеномных последовательностей россиян разместят на серверах, находящихся в России. Ученые проведут масштабное добровольное популяционное исследование, первыми участниками которого станут сотрудники «Роснефти», рассказал глава компании.

Как отметил Сечин, исследование позволит определить референсные геномы для разных народов России. Инвестиции в создание центра геномного секвенирования на первом этапе составят 22,5 миллиарда рублей, сказал он.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году президент поручил правительству выделить финансирование для создания национальной системы генетической информации, которая должна быть разработана при участии НИЦ «Курчатовский институт».

В среду. 17 ноября, Путин предложил ввести правовое регулирование в теме геномных исследований, так как возникают этические и юридические спорные вопросы.