Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом более чем в 10 регионах России

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более чем в десяти российских регионах наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, а в Москве этот показатель снизился почти на 23 процента. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.

«Максимальное снижение сегодня демонстрирует Москва. Практически на 23% упала заболеваемость» - заявила глава Роспотребнадзора, выразив надежду, что ситуация с коронавирусом в стране будет стабилизироваться.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что в России наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Кроме того, она сообщила, что охват тестированием на коронавирус в стране увеличился в полтора раза, а также заявила, что все пациенты с симптомами ОРВИ будут в обязательном порядке проверяться на COVID-19.

Напомним, накануне премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что в ряде российских регионов темпы заболеваемости удалось сбить, отметив, что подобных результатов удалось добиться, в том числе, благодаря введению нерабочих дней.