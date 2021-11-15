Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, однако в ряде российских регионов темпы заболеваемости удалось сбить. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что таких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря введению нерабочих дней.

«По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остается напряженной ... В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней», - сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, отметив, что в других субъектах по-прежнему много заболевших.

Напомним, ввести в России нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября текущего года на фоне роста заболеваемости коронавирусом предложила вице-премьер Татьяна Голикова 19 октября. Президент России Владимир Путин это предложение поддержал, объявив указанный период нерабочим. Многие уже отметили эффективность данной меры.