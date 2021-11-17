Президент Израиля и лидер Китая впервые в истории провели переговоры

Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первые в истории переговоры израильского и китайского лидеров.

- Президент Израиля Ицхак Герцог провел сегодня телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Беседа прошла в дружеской и позитивной атмосфере. Ицхак Герцог и Си Цзиньпин особо отметили историческое событие - первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля, — сообщила пресс-служба израильского президента.

Стороны обсудили расширение сотрудничества двух стран, а также выразили надежду на развитие отношений в области культуры, экономики, туризма.

Напомним, в начале июля в Израиле прошла торжественная церемония приведения к присяге 11-го президента страны Ицхака Герцога. Он прибыл на площадь перед Кнессетом в сопровождении колонны мотоциклов и кавалерии. Его встретили председатель израильского парламента Мики Леви, секретарь Кнессета Ярдена Меллер-Горовиц, генеральный секретарь Кнессета Гил Сегал, офицер охраны Кнессета Йосеф Грифф и руководитель отдела церемоний и мероприятий Лиат Шимони-Коницки. Участники мероприятия возложили венки к Монументу памяти павших во всех войнах Израиля. После чего Герцог повторил слова присяги за спикером Кнессета Мики Леви и поставил подпись под текстом.