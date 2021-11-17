Российские ученые разработали лекарство против «Дельта»-штамма коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В России создали препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, способный эффективно бороться со штаммами «Дельта» и «Гамма», рассказал директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В сотрудничестве с медиками Федерального медико-биологического агентства и учеными мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты «Дельта» и «Гамма», – заявил специалист.

Макаров сообщил, что высокая эффективность препарата подтверждена экспериментами в культуре клеток человека и на животных. По его словам, ученым удалось подобрать дозу антител, которая снижает вирусную нагрузку в 100 тысяч раз.

Как писал сайт kp.ru, в России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 – «Арепливир». Как сообщили его разработчики, он уже прошел процедуру регистрации и получил регистрационное удостоверение. В скором времени «Арепливир» появится в больницах. Отмечается, что разработка российских ученых позволить снизить острую потребность медиков в госпитальных средствах терапии COVID-19.