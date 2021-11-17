В Чехии умер старейший ветеран Великой Отечественной - россиянин Анатолий Андреев

Старейший из постоянно проживающих в Чехии ветеран Великой Отечественной умер в возрасте 98 лет. Это был россиянин Анатолий Андреев. Фото: Facebook посольства России в Чехии.

В Чехии умер старейший из постоянно проживающих в стране ветеран Великой Отечественной войны россиянин Анатолий Андреев. О смерти ветерана сообщило посольство России в Чехии на своей странице в Facebook. Анатолию Андрееву было 98 лет.

«Умер старейший ветеран ВОВ и непосредственный участник боев с нацистами постоянно проживавший в Чехии гражданин России Анатолий Андреев. Будучи еще совсем юным, Анатолий Алексеевич встал на защиту осажденного нацистами родного Ленинграда. В рядах Красной армии он освобождал от коричневой чумы страны Европы. Война для него закончилась в Чехословакии, куда спустя много лет он возвратился», - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что Анатолий Андреев в последние годы жизни много встречался с молодежью, рассказывая юношам и девушкам о событиях Великой Отечественной войны.

«Посольство особо отмечает значительный вклад ветерана в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом», - сообщает посольство.

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