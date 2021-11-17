Попова заявила, что введение QR-кодов в России не ущемляет права человека

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте в России не ущемляют права человека. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в среду, 17 ноября.

Попова обратила внимание на то, что QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости. «Никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости», - отметала глава Роспотребнадзора.

Она напомнила, что QR-коды вводят для посещения больших кинотеатров, музеев, театров, торгово-развлекательных центров, уточнив, что речь идет об услугах, «которые не жизненно необходимы, а которые дополнительно дают определенное удовольствие».

«Здесь проконтролировать степень контактов невозможно. Вы прекрасно понимаете, что проконтролировать масочный режим в системе общепита - это и не предписывается, носить маску во время приема пищи - это невозможно, такого нет. Но посещение общепита ведь не является обязательной услугой», - добавила она.

Напомним, ранее Минздрав РФ назвал систему QR-кодов эффективной для снижения заболеваемости коронавирусом.