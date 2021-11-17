Яндекс запустил доставку беспилотниками в кампусе Аризонского университета

Роверы Яндекса будут доставлять еду в кампусе Аризонского университета

Российская компания «Яндекс» совместно с Grubhub — одним из крупнейших сервисов доставки еды в США — запустила доставку беспилотными роботами в кампусе Аризонского университета.

Это будет второй кампус, в котором станет доступна рободоставка от Grubhub и Яндекса, после Университета штата Огайо. Более 35 тысяч жителей кампуса смогут заказать блюда с доставкой роверами через приложение Grubhub. Роверы работают семь дней в неделю и могут привезти еду из местных кафе и ресторанов в популярные места кампуса.

Кампус Аризонского университета станет первым в США, где начнут доставлять заказы роботы Яндекса нового поколения. Они отличаются от прежнего поколения большой вместимостью, улучшенной производительностью и съемной батареей.

- Сотрудничество с такими партнёрами, как Grubhub и Яндекс, помогает нам делать что-то действительно новое и полезное для кампуса, — сказал Тодд Миллей, исполнительный директор организаций для студентов Аризонского университета.

Ранее появилась информация, что жителям Москвы будут доставлять посылки с помощью роботов-беспилотников «Яндекса».Сначала такая доставка будет осуществляться из четырех отделений в районе Хамовники, позже к ним будут подключены еще 23 отделения около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар» и других районов.