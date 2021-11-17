Правительство РФ прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в среду, 17 ноября.

«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что у кабмина уже есть варианты реализации данного способа выдачи QR-кодов, однако, по ее словам, здесь нельзя ошибиться, а поэтому данное решение должно быть очень взвешенным. «Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено», - подчеркнула она.

Напомним, ранее в Чувашии приняли решение выдавать QR-коды для людей с большим числом антител к коронавирусу, но пока это будет недействительным на федеральном уровне.